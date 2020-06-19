МОСКВА, 19 июн /ПРАЙМ/. "Тинькофф" в ближайшие недели запустит мессенджер для клиентов своей экосистемы, в перспективе к нему получат доступ все желающие, сообщил РИА Новости представитель группы.

"Поскольку мы активно развиваем суперприложение на базе экосистемы, мы подошли к тому, что мессенджер напрашивается для его развития уже сам собой — мы проводили исследования среди наших клиентов: они готовы общаться прямо в приложении, совершать переводы, делиться контентом. Первую версию планируем запустить в ближайшие недели, сейчас она раскатана на сотрудников и проходит тестирование", — сообщил представитель "Тинькофф".

Он указал, что в мессенджер будут интегрированы лайфстайл-услуги экосистемы, будут собственные чат боты, например, по подбору авиабилетов.

В одной их следующих стадий развития мессенджер станет доступен всем желающим. "Это будет кросс платформенное решение, которое будет выходить за рамки экосистемы", — добавил представитель "Тинькофф".