МОСКВА, 19 июн /ПРАЙМ/. Российские банки вслед за решением Центробанка готовы снижать ставки по кредитам, в том числе ипотеке, а также по сберегательным продуктам, показал опрос кредитных организаций, проведенный РИА Новости.

Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу снизил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт впервые за пять лет — до 4,5% годовых, обновив ее исторический минимум. Сразу после этого ВТБ заявил, что рассматривает возможность улучшения условий по ипотеке. В банке "Открытие" и "СМП Банке" в настоящий момент пересматривают ставки в целом по кредитным продуктам, в том числе по ипотеке.

Возможность снижения кредитных ставок рассматривает и МКБ. В Совкомбанке отметили, что могут улучишь условия кредитования на вторичном рынке жилья. При этом ставка по первичной ипотеке снижена не будет, так как при снижении ключевой ставки уменьшается субсидия по госпрограмме, пояснил первый зампредседателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский. Для "Русфинанс банка" решение ЦБ снизить ставку "безусловно станет дополнительным стимулом для дальнейшего понижения автокредитных ставок", рассказал директор департамента автокредитования банка.

При этом "Абсолют банк" уже в пятницу снизил ставки по основным ипотечным программам. А "Почта банк" в ближайшее время не планирует "существенного изменения ставок по кредитам", рассказал директор по продуктам и технологиям банка Григорий Бабаджанян.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ МИНИМУМ

Вместе со снижением ставок по кредитам, вниз пойдут и ставки по сберегательным продуктам, следует из опроса кредитных организаций. Так в "Абсолют банке" планируют снизить ставки только по вкладам в рублях в пределах 0,5 п.п., в перспективе одного — двух месяцев ставки будут падать в пределах 1 п.п., рассказал управляющий директор кредитной организации Антон Павлов.

"Если говорить о рынке вкладов, то ставки придут к психологическому минимуму — многие клиенты из-за низких ставок будут делать выбор в пользу альтернативных инструментов сбережения", — говорит директор департамента розничных продуктов "СМП Банка" Алена Тузова.

Но в Райффайзенбанке, несмотря на текущую экономическую ситуацию, видят потребность клиентов в создании накоплений, рассказал руководитель управления некредитных продуктов Максим Степочкин. Так, В Россельхозбанке и "Почта банке" обратили внимание на рост популярности текущих счетов.

ПОДГОТОВИЛИСЬ ЗАРАНЕЕ

В Россельхозбанке, ПСБ, Росбанке, Райффайзенбанке, банке "Дом.РФ" заявили, что ещё до решения ЦБ снизили ставки по ипотеке. "В мае, несмотря на непростую экономическую ситуацию, мы снизили процентные ставки по ипотеке в самых популярных программах кредитования. Кроме того, мы снизили ставки в рамках государственных программ", — рассказал директор ипотечного бизнеса банка "Дом.РФ" Игорь Ларин.

В период спада в экономике, к которому привела сложившаяся эпидемиологическая ситуация, рынок ожидал смягчения денежной-кредитной политики ЦБ в качестве одной из антикризисных мер, пояснил решение игроков заранее снизить ставки управляющий директор розничных кредитных продуктов Райффайзенбанка Андрей Спиваков.

При этом банки не исключили и дальнейшего пересмотра ставок. "Ценовые параметры кредитных продуктов и ставки по вкладам могут быть скорректированы в зависимости от рыночной ситуации", — отметила заместитель директора департамента розничных клиентских решений и цифрового бизнеса Росбанка Лидия Каширина.

НАБЛЮДАЮТ ЗА РЫНКОМ

Вместе с тем, ряд кредитных организаций намерены корректировать свои кредитно-депозитные ставки с учетом конъюнктуры рынка. "В настоящее время РНКБ планирует наблюдать за ситуацией на финансовом рынке в целом и принимать решения по изменению ставок в соответствии с общими тенденциями на рынке", — отметили в пресс-службе банка.

"Снижение ключевой ставки до 4,5% было ожидаемым. Мы будем оценивать влияние этого шага регулятора на рынок и принимать решение об уровне своих кредитных и депозитных ставок на основе анализа его конъюнктуры", — заявил и аналитик банка "Хоум Кредит" Станислав Дужинский.

Такой же логики придерживаются и в банке "Русский стандарт". При этом директор департамента операций на финансовых рынках банка Максим Тимошенко указал, что "снижение базовых ставок закономерно ведет и к снижению ставок в банках".

Сбербанк традиционно не комментирует изменения условий по продуктам до их официального вступления в силу.