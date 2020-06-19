МОСКВА, 19 июн /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе повышения основных биржевых индексов РФ, роста рубля к доллару и практически без изменения динамики к евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости.

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индексы Мосбиржи и РТС вырастут за неделю на 0,95% и 1,6%, до 2785 и 1270 пункта, соответственно.

Цена на нефть марки Brent к концу недели несколько скорректируется на 0,7 доллара, до 41,6 доллара за баррель марки Brent, а курс евро на форексе останется выше 1,12 доллара, оценивают эксперты.

Курс доллара на внутреннем валютном рынке за неделю снизится на порядка 50-55 копеек — до 68,95 рубля, евро будет колебаться у текущего уровня – 77,75 рубля, также ожидают аналитики. Таким образом, нацвалюта вырастет на 62 копейки к доллару и на 25 к евро по сравнению с официальными курсами Центробанка на эти выходные.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

Предстоящая неделя может вновь пройти в рамках идеи роста рынка при масштабных вливаниях ликвидности со стороны центральных банков, считает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

Из важной статистики недели Александр Бахтин из "БКС Премьер" выделяет информацию о продажах на вторичном рынке жилья в США в мае (понедельник), предварительные июньские индексы PMI по секторам производства и услуг США, Германии, Великобритании (вторник).

В среду, когда российский рынок будет закрыт по случаю объявленного выходного праздничного дня, будут обнародованы индекс делового климата IFO Германии за июнь и данные о недельном изменении запасов сырой нефти в США за неделю от EIA, напоминает он.

"В четверг в США будут опубликованы данные по базовым заказам на товары длительного пользования в мае, свежие данные по безработице и американский ВВП за первый квартал 2020 года. В конце недели стоит обратить внимание на майские данные по потребительским расходам в США", — добавляет аналитик.

"Цены на нефть, похоже, близки к тому, чтобы, наконец, закрыть мартовский разрыв: долгожданная бэквардация стимулирует процесс сокращения накопленных запасов и высвобождения хранилищ. Отметку 50 долларов за баррель, как комфортный уровень для России, на завершившейся неделе указал министр энергетики Александр Новак. Единственное, что препятствует взрывному росту цен: крайне осторожный рост потребления моторного топлива в США, слабая экономическая активность в экономиках Бразилии и Индии и точечные карантины в Китае", — говорит Валерий Вайсберг из ИК "Регион".

Эти факторы продолжит сдерживать активность быков по нефти, резюмирует он.

РУБЛЬ НАЙДЕТ ПОВОДЫ ДЛЯ РОСТА

На предстоящей неделе поддержку рублю начнёт оказывать фактор налоговой недели, поэтому вероятность укрепления до 68,5 рубля выше, чем риски ослабления до 70,5 рубля за доллар, указывает Кочетков из "Открытие Брокер".

На последней полной неделе июня поддержку рублю окажет квартальный налоговый период, также указывает Вайсберг из ИК "Регион".

"Снижение процентных ставок на внутреннем рынке в сочетании со слабым откликом зарубежных долговых инструментов на новые стимулы со стороны ФРС, ЕЦБ, Банка Японии и Банка Англии уменьшают для нерезидентов мотивацию к покупке ОФЗ. Таким образом, курс рубля всё сильнее будет зависеть от состояния торгового баланса и в значительно меньшей степени, чем раньше, от перетока иностранного портфельного капитала и операций Минфина России", — говорит он.

"Что же касается национальной валюты, то в начале недели она будет получать поддержку со стороны высоких объемов продажи валюты по бюджетному правилу и спросу на рублевую ликвидность со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат, приходящегося на 25 июня. Это поддержит российскую валюту, в результате чего пара доллар/рубль удержит позиции в диапазоне 67,5-70 рублей", — говорит Зварич из Промсвязьбанка.

"Однако во второй половине недели рубль потеряет поддержку со стороны налогового периода. В случае же ухудшения внешней конъюнктуры, это позволит доллару предпринять попытку тестирования верхней границы данного коридора", — при этом полагает он.

ДИНАМИКА ФОНДОВЫХ ИНДЕКСОВ В РФ

Георгий Ващенко из "Фридом Финанс" отмечает, что на неделе будут отыгрываться итоги заседания Банка России и ожидания дальнейшего смягчения монетарной политики. Интерес к облигациям будет слабеть, зато начнет повышаться спрос на акции на фоне снижения процентных ставок и оживления деловой активности, добавляет он.

Низкие ставки в сочетании с достаточно ограниченным ущербом для банковского сектора и промышленности могут способствовать продолжению роста котировок, как минимум, до очередного сезона отчетности, считает Вайсберг из ИК "Регион".

Российский фондовый рынок продолжит придерживаться глобальной динамики, в случае позитива в данных индексов деловой активности рост котировок ускорится во второй половине недели, считает Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург".

Поддержку рублевому сегменту окажет решение ЦБ по ключевой ставке сохраняющийся потенциал ее дальнейшего снижения, добавляет он.

Богдан Зварич из Промсвязьбанка ожидает движения индекса Мосбиржи в диапазоне 2700-2850 пунктов с рисками отступления под его нижнюю границу в случае ухудшения внешней конъюнктуры.

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Положительная динамика нефти и заявления о разработке различных инфраструктурных программ в США и Китае предполагают интерес инвесторов к бумагам нефтегазового и металлургического секторов, считает Кочетков. Между тем динамика банковского сектора может оказаться хуже рынка, так как снижение ставки ЦБ РФ негативно скажется на маржинальности банковского бизнеса, полагает он.

Ващенко из "Фридом Финанс" полагает, что лидерами роста будут акции сырьевых компаний и потребительского сектора, а в аутсайдерах окажутся акции банков.