МОСКВА, 20 июн /ПРАЙМ/. К берегам Венесуэлы приближается еще один танкер из Ирана, на этот раз с продовольствием, для открытия первого иранского супермаркета в стране.

"Завтра (в воскресенье, 21 июня — ред.) прибудет судно Golsan, которое доставит продовольствие, чтобы открыть первый иранский супермаркет в Венесуэле. Еще один успешный этап в дружеских и братских отношениях между двумя странами", — говорится в сообщении в Twitter-аккаунте посольства Ирана в Венесуэле.

За последнее время в Венесуэлу из Ирана прибыли пять танкеров с топливом и оборудованием для НПЗ. Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявлял, что Тегеран готов направить в Венесуэлу дополнительные грузы с сырьем и энергоресурсами, если Каракас попросит об этом.