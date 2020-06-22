МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно растут, инвесторы надеются, что локальные вспышки коронавируса не затормозят восстановление мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.43 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,28% — до 2975,87 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,5%, до 1940,76 пункта, гонконгский Hang Seng Index — опускался на 0,32% — до 24564,85 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,07%, до 2139,81 пункта. Японский Nikkei 225 рос на 0,31%, до 22548,46 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,21%, до 5954,8 пункта.

Инвесторы в целом с оптимизмом смотрят на перспективы восстановления экономики по мере открытия странами границ и возобновления экономической активности. При этом участники рынка продолжают следить за статистикой по числу зараженных коронавирусом в мире.

Так, участники торгов обратили внимание на новости о скачке новых случаев в нескольких штатах США. Борьба с новыми вспышками заражения также идет в Китае, Австралии и Японии.

"Мировые акции находят поддержку в том, что на данный момент растущие ежедневные случаи COVID-19 остаются локальными и не оказывают глобального влияния…. Для экономики жизненно важно, будут ли правительства вводить широкомасштабные блокировки. При общем низком уровне это маловероятно", — считает аналитик AxiCorp's Стивен Иннес (Stephen Innes), чьи слова приводит агентство Франс Пресс.