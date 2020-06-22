МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Курс доллара в понедельник утром стабилен к более надежной японской иене, инвесторы предпочитают сохранять осторожность, оценивая перспективы возникновения второй волны COVID-19, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.26 мск курс доллара к иене рос до 106,89 иены со 106,87 иены на прошлом закрытии. Курс евро к доллару рос до 1,1204 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1175 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,13%, до 97,5 пункта.

Общее число случаев коронавируса в мире в настоящее время превышает 8,8 миллиона, и основное внимание инвесторов сосредоточено на том, приведет ли это к новым карантинным ограничениям. На этом фоне многие участники торгов предпочитают сохранять осторожность и отдавать предпочтение более безопасным валютам, таким как японская иена.

При этом открытие экономик и возобновление экономической активности во всем мире в целом оставляет на рынках некоторый оптимизм, поскольку инвесторы считают, что возникновение локальных вспышек в целом не повлияет на процесс восстановления.

"Мы ожидаем, что на предстоящей неделе валютные рынки останутся зажатыми между восстановлением экономических показателей и опасениями по поводу второй волны инфекций COVID-19", — отметили агентству Рейтер аналитики Barclays.