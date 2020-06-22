МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Цена меди в понедельник умеренно растет благодаря оптимизму относительно перспектив восстановления спроса на металл, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.39 мск стоимость июльских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 0,31% — до 2,621 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам торгов пятницы на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,77% — до 5849,5 доллара, алюминия — снизилась на 0,9%, до 1592 долларов, цинка — выросла на 1,46%, до 2082 долларов за тонну.

Настроения участников рынка улучшились, в том числе, после того как в пятницу Китай, который является крупнейшим потребителем меди в мире, объявил, что установил контроль над новой вспышкой коронавируса в стране.

Сырьевой стратег Saxo Bank Уле Хансен (Ole Hansen), чье мнение приводит агентство Рейтер, считает, что поддержку ценам также оказывают меры центробанков по стимулированию экономической активности и планы по реализации инфраструктурных проектов.

В пятницу цены на металл продемонстрировали пятый подряд недельный прирост. Как отмечает агентство, это связано с тем, что запасы сократились, а спрос в Китае стал восстанавливаться.