Cобытия в сфере макроэкономики и бизнеса 22 июня
МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 22 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:00
|AUD
|Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи
|4:30
|CNY
|Китай — Решение НБС /Национального бюро статистики Китая/ по базовой кредитной ставке
|3,85%
|3,85% (факт)
|12:45
|EUR
|Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Пентти Хаккарайнена
|13:00
|GBP
|Великобритания — Индекс промышленных заказов (CBI) (июнь)
|-62
|15:00
|EUR
|Германия — Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдмана
|16:00
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Сабины Маудерер
|17:00
|USD
|США — Продажи на вторичном рынке жилья (май)
|4,33 млн
|4,1 млн
|17:00
|USD
|США — Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (май)
|-17,8%
|-3%
|17:15
|EUR
|Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса
|18:00
|CAD
|Канада — Выступление Главы Банка Канады Тифа Маклема /с 03.06.2020/
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|ТГК-1- ГОСА (реестр закрыт 28.05.2020, в заочной форме)
|0,000644605 — див-д 2018
|0,001036523 (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 07.07.2020) — див-д 2019
|RUB
|М.Видео — ГОСА (реестр закрыт 28.05.2020, в заочной форме)
|0 — див-д 2018
|33,37 (9м2019) + 0 (фин, рекоменд. СД) — див-д 2019
|RUB
|Полюс — ВОСА (реестр закрыт 29.05.2020, в заочной форме, вопрос увеличения УК путём допэмиссии по закрытой подписке)
|RUB
|НМТП /Новороссийский морской торговый порт/ — закрытие реестра для участия в ГОСА (17.07.2020, в заочной форме)
|0,519216 (1П2018) + 0,2648 (9м2018) + 0,5 (фин) — див-д 2018
|1,35 (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 28.07.2020) — див-д 2019
|RUB
|Юнипро — закрытие реестра для выплаты фин. див-дов 2019 (ГОСА — 10.06.2020)
|0,1110252759795 (9м2018) + 0,111025275979 (фин) — див-д 2018
|0,111025275979 (9м2019) + 0,111025275979 (фин) — див-д 2019
https://1prime.ru/Financial_market/20200622/831662822.html