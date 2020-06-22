МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций усилил снижение по основным индексам после старта торгов, несмотря на слабый рост стоимости нефти, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 10.07 мск понедельника теряет 1,08% — до 2728,95 пункта, индекс РТС — 1,09% — до 1236,1 пункта.

Индекс Мосбиржи на старте торгов снижался на 0,59%, индекс РТС — на 0,43%.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,14% — до 42,25 доллара за баррель.