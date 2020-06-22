МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы снижаются в понедельник на обострении опасений второй волны коронавируса Covid-19 в мире, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.38 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,2%, до 6279,63 пункта, французский CAC 40 — на 0,19%, до 4969,88 пункта, немецкий DAX — на 0,3%, до 12296,7 пункта. При этом на открытии торгов падение индексов кратковременно превышало 1%.

Трейдеры опасаются второй волны коронавируса в мире. В воскресенье Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о рекордном росте заболеваемости коронавирусом в мире за сутки, причем самый большой рост наблюдался в Северной и Южной Америке.

Кроме того, по опубликованным в понедельник данным немецкого института Роберта Коха, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии увеличилось на 537 за сутки и достигло 190 359. При этом в выходные институт сообщил, что базовый коэффициент репродукции коронавируса в Германии, показывающий скорость его распространения в популяции, приблизился к трем, что означает, что один инфицированный заражает в среднем почти трех человек.

"Новости о недавнем росте количества случаев Covid-19 в Германии могут вызвать у европейских инвесторов неуверенность, напомнив им о серьезности риска второй волны коронавируса в Старом свете", — считает аналитик Swissquote Bank Ипек Озкардеская (Ipek Ozkardeskaya), чье мнение приводит газета Wall Street Journal.

Также инвесторы следят за корпоративными новостями. Так, немецкая компания Wirecard, один из крупнейших электронных платежных сервисов, в конце предыдущей недели отозвала свой финансовый отчет за 2019 год после того, как аудиторы зафиксировали на ее счетах нехватку денежных средств в размере 1,9 миллиарда евро. При этом, как сообщили СМИ, сама компания допускает, что этих средств попросту не существует, и Wirecard стала жертвой мошенничества. Акции компании падают в цене на 42,5% на бирже во Франкфурте.