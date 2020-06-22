МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник преимущественно дешевеют на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 10.46 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" опускалась на 0,58%, до 5,33 доллара, "Новатэка" — росла на 0,56%, до 152,75 доллара, "Лукойла" — повышалась на 0,05%, до 78,54 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 0,93%, до 5,52 доллара, "Газпром нефти" — на 0,69%, до 25,38 доллара.

Стоимость расписок "Норникеля" снижалась на 0,48%, до 27,07 доллара, "Северстали" — на 0,68%, до 12,41 доллара, НЛМК — на 1,1%, до 19,82 доллара.

Бумаги ВТБ дешевели на 1,47%, до 0,98 доллара, Сбербанка — на 0,61%, до 11,75 доллара. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", опускалась на 2,45%, до 18,73 доллара.

GDR АФК "Система" дешевели на 1,09%, до 4,78 доллара, бумаги "Магнита" — на 0,4%, до 12,54 доллара, расписки "Ленты" — дорожали на 0,1%, до 2,44 доллара.