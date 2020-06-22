МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Курс доллара в понедельник днем торгуется без единой динамики к евро и иене на неопределенных перспективах распространения коронавируса в мире, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.49 мск курс евро к доллару рос до 1,1219 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1175 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 106,94 иены со 106,87 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,26%, до 97,36 пункта.

В понедельник внимание участников торгов снова сместилось на распространение коронавируса в мире. В воскресенье были обнародованы данные университета Джонса Хопкинса, согласно которым более 32 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 выявлено за сутки в США, почти 600 человек скончались. Кроме того, по опубликованным тогда же данным немецкого института Роберта Коха, базовый коэффициент репродукции коронавируса в Германии, показывающий скорость его распространения в популяции, приблизился к трем, что означает, что один инфицированный заражает в среднем почти трех человек.

"Валютные рынки начинают неделю в тихой обстановке, и, возможно, вызов для них будет заключаться в способности спокойно реагировать на ежедневные колебания новых случаев коронавируса в США", — написали стратеги ING, мнение которых приводит агентство Рейтер.