МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Месячный аукцион РЕПО с лимитом в 100 миллиардов рублей не состоялся во второй раз из-за отсутствия заявок, сообщается на сайте ЦБ РФ.

Ранее ЦБ провел первый аукцион годового РЕПО, на котором спрос банков составил всего 5,1 миллиарда рублей при лимите в 400 миллиардов.

"Сообщаем, что аукцион прямого РЕПО на срок 29 дней, проведенный 22.06.2020 с 12.45 до 13.15 московского времени, не состоялся в связи с отсутствием заявок", — говорится в сообщении.

На месячном аукционе минимальная возможная ставка в заявке составляла 4,6% годовых. Дата исполнения первой части сделок была запланирована на 23 июня, второй части — 22 июля.