МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Mail.ru Group (MRG) направила на Московскую биржу документы, необходимые для проведения локального листинга глобальных депозитарных расписок с целевым включением этих ценных бумаг в список уровня 1, говорится в сообщении компании.

Компания ожидает, что ее ГДР начнут торговаться в Москве в ближайшие недели – после утверждения листинговых документов и допуска к торгам со стороны Московской биржи.

"Листинг Mail.ru Group на местной бирже является знаковым событием для нашей компании, особенно потому, что многие наши российские пользователи в настоящее время не имеют доступа к Лондонской фондовой бирже, площадке нашего основного листинга. Мы твердо верим, что, расширив доступ к нашим ГДР через Московскую биржу через запланированный двойной листинг, мы сможем еще больше диверсифицировать базу наших акционеров. Локальный листинг Mail.ru Group должен повысить ликвидность нашей компании, что является одной из наших ключевых стратегических целей", — приводятся в сообщении словам гендиректора компании Бориса Добродеева.

Совет директоров Mail.ru Group в марте текущего года одобрил листинг глобальных депозитарных расписок (ГДР, GDR) компании на Московской бирже в первом полугодии 2020 года.