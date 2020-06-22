МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Рынок акций РФ в понедельник после попыток роста в первой половине торгов перешёл к снижению, следуя за ценами на нефть, следует из данных торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 13.56 мск снижается на 0,26%, до 2751,53 пункта, индекс РТС — на 0,17%, до 1247,53 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" растёт при этом на 24 копейки, до 69,62 рубля, курс евро — на 36 копеек, до 77,94 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent несколько раз в ходе понедельничных торгов менял направление динамики относительно уровня предыдущего закрытия и к текущему моменту дешевеет на 0,14%, до 42,13 доллара за баррель.

РЫНОК ВОЛАТИЛЕН

Рынок акций РФ открыл торги снижением, затем негативная динамика усилилась: в моменте рублевый индекс Мосбиржи опускался на 1,2%, до 2726,65 пункта, долларовый РТС – также на 1,2%, до 1235,16 пункта.

Позже вслед за изменением динамики цен на нефть с негативной на положительную индексы также выходили в плюс.

"Утренний негатив на рынках был связан с тревожными новостями о возможной второй волне COVID-19. Однако рынки привыкли к тому, что центральные банки отвечают на подобную угрозу расширением своих программ стимулирования. Поэтому ситуация быстро меняется с негативной на позитивную", — отмечает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер"

Впрочем, основным российским индексам не удалось остаться в "зеленой" зоне и они вновь ушли вниз.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

Среди лидеров снижения – депозитарные расписки Qiwi (-4,08%), префы "Ленэнерго" (-2,94%), префы ТГК-2 (-1,74%), акции "Юнипро" (-1,66%), префы "Мечела" (-1,55%), обыкновенные акции "Ростелекома" (-1,52%) и акции "Новатэка" (-1,52%).

В лидерах роста – акции "М.Видео" (+3,87%), депозитарные расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (+3,06%), бумаги "Башнефти" (префы поднимаются в цене на 0,9%, обыкновенные акции – на 3,03%), депозитарные расписки "Эталона" (+2,56%), акции "Полюса" (+1,51%).

ПРОГНОЗЫ

Динамика последних сессий свидетельствует о формировании у нас консолидации, отмечает Дмитрий Бабин из компании "БКС брокер". У индекса Мосбиржи соответствующий коридор находится в границах 2700–2780 пунктов, у индекса РТС — в диапазоне 1220–1267 пунктов, указывает он.

"Повлиять на дальнейшую тенденцию всех рынков способна динамика глобальной пандемии, а также большой блок статистики по экономике США и ЕС, публикуемой завтра. Инвесторы будут следить, как снятие антивирусных ограничений повлияло на экономические показатели за июнь", — добавляет он.

Российский фондовый рынок продолжит придерживаться глобальной динамики, в случае позитива в данных индексов деловой активности рост котировок ускорится во второй половине недели, добавляет Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург".

"При улучшении внешнего фона сегодня и по итогам следующей недели российский рынок способен продемонстрировать позитивную динамику. Однако технические и сезонные факторы, а также усиление опасений инвесторов в связи с наметившимся завершением активной фазы QE могут препятствовать реализации позитивного сценария. Диапазон для индекса Мосбиржи на сегодня составляет 2740-2780 пунктов", — заключает Александр Осин из компании "Фридом финанс".