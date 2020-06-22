22 июня — Dow Jones. Фьючерсы на фондовые индексы США сегодня повышаются, неделя началась на оптимистичной ноте. Инвесторы обрадованы постепенным восстановлением экономики, однако отмечают и то, что число заражений коронавирусом в некоторых штатах США растет.

Фьючерсы на американский индекс "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average повысились на 0,8%. За прошлую неделю DJIA набрал 1%, с середины мая он завершил в плюсе уже четыре недели.

Ведущие американские фондовые индексы смогли отыграть значительную часть потерь, понесенных в этом году. Подъем начался с акций крупных технологических корпораций, а затем распространился на широкий рынок. Согласно техническим индикаторам, акции в ближайшие месяцы смогут продолжить рост. Ему пока не препятствуют даже новости о том, что число заражений в Аризоне, Южной Каролине, Флориде и Техасе начало расти.

"Рыночный подъем, начавшийся в последние месяцы, укрепляется, – комментирует Сима Шах, главный аналитик Principal Global Investors. – Возможно, резкого роста не случится, зато макроэкономические данные стали больше соответствовать рыночным котировкам".

Прирост заявок на пособие по безработице в последние недели сокращается. Похоже, американский рынок труда восстанавливается быстрее, чем предполагали экономисты, хотя общее число заявок на пособие по безработице остается на исторически высоких уровнях. Инвесторы изучают стандартные и менее традиционные показатели экономической активности, включая объемы бронирования столиков в ресторанах, уровни загруженности отелей, посещаемость розничных магазинов и пассажиропоток у авиакомпаний. Эти данные помогают оценить готовность потребителей к покупкам по мере смягчения карантина.

"Данные указывают на рост уверенности домохозяйств, – отмечает Шах. – Если рост заболеваемости их не отпугнет, то восстановление экономики во 2-м полугодии может оказаться сильнее, чем ожидалось".

Торговый советник Белого дома Питер Наварро отмечает, что администрация Дональда Трампа готовится к новому всплеску заражений. Как заявил Наварро в воскресенье, речь не обязательно идет о второй волне коронавируса, но правительство запасает медикаменты и оборудование на случай резкого роста числа заболевших.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США опустилась с пятничных 0,696% до 0,690%.

В 14.00 по Гринвичу в США будут опубликованы данные по продажам на вторичном рынке жилья. Ожидается, что в мае продажи снизились третий месяц подряд из-за карантина и увольнений.

В Европе в число аутсайдеров вошли акции нефтегазовых и туристических компаний. Панъевропейский Stoxx Europe 600 колеблется между небольшим ростом и понижением.

"Подъем последних недель был связан с притоком ликвидности, но импульс уже ослабевает. Для продолжения нужна новая поддержка центральных банков, но рассчитывать на нее в ближайшее время не приходится, – полагает Стин Якобсен, главный экономист и инвестиционный директор Saxo Bank. – На рынке ждут U-образного восстановления, но этот прогноз не учитывает снижения активности, которое наступит к концу июля или в августе, когда будут исчерпаны меры поддержки и закончатся отпуска без содержания".

Акции немецкой платежной компании Wirecard упали на 37% – это одно из самых сильных сегодняшних падений на европейском рынке акций. Сегодня утром компания призналась, что 2 млрд долларов, которые предположительно хранились на ее банковских счетах, по всей видимости, не существуют.

Значительно подешевели также акции Deutsche Lufthansa и International Consolidated Airlines Group, владельца British Airways. Согласно старшему аналитику Berenberg Bank Адриану Яношику, крупный акционер Lufthansa выступает против условий финансовой помощи, выдвинутых немецким правительством. Акции Deutsche Lufthansa упали на 5,6%.

Снижение акций IAG Яношик связывает со слухами о том, что компания намерена привлечь дополнительный капитал. Сектор европейских авиакомпаний в целом столкнулся с давлением из-за новостей о росте числа зараженных коронавирусом в Германии. Акции IAG на торгах в Лондоне потеряли 4,8%.

Большинство азиатских фондовых индексов снизилось. Сильнее многих опустился гонконгский Hang Seng, потерявший 0,5%. Индийский S&P BSE Sensex набрал 0,5%.

— Автор Anna Isaac, anna.isaac@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ