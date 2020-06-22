МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Торговые роботы и спекулянты играют большую роль на рынке нефтяных фьючерсов — поддерживают ликвидность рынка, хеджируют риски, считает замминистра энергетики РФ Павел Сорокин.

"В целом бумажный контракт – это составляющая, которая формирует современный рынок. Можно по-разному относиться к спекулянтам и волатильности, но бумажные контракты дают возможность хеджирования рисков. Их исчезновение уберет большое количество игроков с рынка и существенно сократит ликвидность", — сказал он журналу "Нефтегазовая вертикаль".

"Безусловно, сегодня спекулятивный элемент очень сильный. На современном рынке, особенно на фьючерсном, где высокая ликвидность, очень большую роль играют и торговые роботы, и спекулянты. Но опять же, повторюсь, то, что старается сделать спекулянт на рынке нефти, так это предугадать фундаментальные движения и играть на них. А это очень сильно ускоряет циклы", — продолжил Сорокин.

Он объяснил принцип работы спекулятивного механизма. "Если мы, условно, ждем фундаментальное и физическое восстановление рынка через четыре месяца, то значит, что сегодня трейдеры и спекулянты будут стараться отыграть это. Таким образом, нефть может пойти вверх на ожиданиях восстановления рынка и уйти вверх необоснованно сильно. Но когда это восстановление рынка окажется, например, отложенным по той или иной причине или не таким сильным, как ожидалось, то тогда котировки пойдут резко вниз", — пояснил замминистра.

По его словам, именно этот спекулятивный элемент становится достаточно сильным. "Все потому, что люди стараются отыграть все эти новости за один день, за два, а это очень короткий промежуток для того, чтобы не оставлять открытыми позиции, например, в праздники или выходные, или в смену фьючерса, потому как это несет очень большие риски для них. Особенно когда волатильность 10–15% в сутки", — заключил он.