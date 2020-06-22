МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы растут в понедельник на оптимизме инвесторов по поводу перспектив восстановления экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.16 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,77%, до 25725 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,94%, до 10017,5 пункта, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,84%, до 3085,12 пункта.

Трейдеры сохраняют оптимизм относительно экономического развития страны. Меры поддержки со стороны Федеральной резервной системы (ФРС) США, о которых было объявлено на прошлой неделе, поддержали надежды инвесторов на восстановление экономики.

При этом оптимизм инвесторов сдерживает статистика по количеству заболеваний коронавирусом. Число новых случаев заражения по всему миру продолжает расти. В воскресенье были обнародованы данные университета Джонса Хопкинса, согласно которым более 32 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 выявлено за сутки в США, почти 600 человек скончались.

Позднее в ходе торгов будет опубликована статистика по продажам жилья на вторичном рынке США. Ожидается, что количество сделок по продаже жилья на вторичном рынке в стране в мае сократилось на 3%, до 4,12 миллиона.