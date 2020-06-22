МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Бумаги Mail.ru Group (MRG) могут быть включены в состав индекса MSCI Russia по итогу ежеквартального пересмотра индексов в ноябре, говорится в обзоре компании "ВТБ Капитал".

Ранее в понедельник MRG сообщила, что направила на Московскую биржу документы, необходимые для проведения локального листинга глобальных депозитарных расписок (GDR) с целевым включением этих ценных бумаг в список уровня 1. Компания ожидает, что торги бумагами начнутся в ближайшие недели, после утверждения листинговых документов и допуска к торгам со стороны биржи.

"Mail.ru Group подала заявку на листинг в Москве и ожидает, что ее GDR начнут торговаться в Москве в ближайшие недели. В результате эти GDR могут быть включены в индекс MSCI Russia с весом 1% в ходе ноябрьского пересмотра. Это может привести к пассивному притоку в размере 170 миллионов долларов", — говорится в обзоре.

Для включения бумаг MRG в состав индекса MSCI Russia ежесуточный объем их торгов должен составлять 1,5 миллиона долларов, а стоимость должна быть выше 18 долларов за GDR, также отмечают они.

Компания MSCI, которая рассчитывает это индекс, собирается объявить результаты ежеквартального пересмотра своих индексов 10 ноября, и эти изменения вступят в силу на закрытие торгов 30 ноября.