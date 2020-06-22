МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в понедельник демонстрируют некоторый рост, трейдеры оптимистично настроены по поводу перспектив восстановления экономики, несмотря на рост числа заражений коронавирусом в США и снижение на фондовых рынках в других странах, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.34 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) рос на 0,01%, до 25871,57 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,32%, до 9977,89 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,07%, до 3100,3 пункта.

Основные фондовые индексы Азии в основном опустились ранее в понедельник, а основные индикаторы в Европе сейчас демонстрируют снижение в пределах 1%, поскольку обеспокоенность по поводу "второй волны" заражений новым коронавирусом ослабляет склонность тамошних инвесторов к риску.

В США трейдеры настроены более оптимистично, ожидая восстановления экономики на фоне массивных мер поддержки со стороны властей и Федеральной резервной системы (ФРС) США. Кроме того, статистические данные, опубликованные ранее, показали, что промпроизводство в США перешло в мае к росту, розничные продажи в стране выросли рекордными темпами, а число заявок на пособие по безработице продолжает снижаться уже 11 недель подряд. При этом число новых случаев заражения коронавирусом в США — 20 тысяч в сутки или выше уже семь дней подряд.

"Инвесторы пытаются откалибровать разницу между ростом числа заражений коронавирусом и постепенным улучшением экономических данных. Опасения сейчас связаны с возможностью нового частичного закрытия экономики по мере нового роста числа таких случаев", — приводит агентство Рейтер мнение стратега National Securities Арта Хогана (Art Hogan).