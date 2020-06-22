МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Цена на золото в понедельник подскочила до максимума с 13 апреля на опасениях второй волны коронавируса в мире, свидетельствуют данные торгов. Вечером золото продолжает дорожать, хотя и чуть медленнее.

По состоянию на 17.52 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,91%, или на 15,95 доллара — до 1768,35 доллара за тройскую унцию. В ходе торгов показатель достигал 1788,95 доллара за унцию, что является максимальным значением с 13 апреля. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 0,4% — до 17,913 доллара за унцию.

Трейдеры в понедельник отдают предпочтение надежным активам, включая золото, опасаясь второй волны пандемии. В воскресенье Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о рекордном росте заболеваемости коронавирусом в мире за сутки (более 180 тысяч случаев). По данным Университета Джона Хопкинса, по состоянию на 22 июня в мире было зарегистрировано почти 9 миллионов случаев заболевания.

Спрос на золото также поддерживает слабая статистика из США. Так, количество сделок по продаже жилья на вторичном рынке в мае упало на 9,7% по сравнению с показателем апреля — до 3,91 миллиона. Аналитики ожидали менее сильного падения показателя — только на 3%, до 4,12 миллиона.