МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Доллар дешевеет к евро на фоне ожиданий трейдерами роста числа инфицирования новым коронавирусом в США, так называемой "второй волны", которая может снова ударить по экономике, если власти вернутся к карантинным мерам, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.20 мск курс евро к доллару рос до 1,1258 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1175 доллара за евро; курс доллара к иене увеличивался до 106,88 иены со 106,87 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,51%, до 97,13 пункта.

Рост числа случаев заражения коронавирусом продолжает вызывать опасения у трейдеров. По данным университета Джонса Хопкинса, уже семь дней подряд в США регистрируют 20 тысяч таких новых случаев или более, а общее число инфицированных приблизилось к отметке в 2,3 миллиона.

Трейдеры опасаются, что новая волна заражений может сдержать восстановление экономики, став основанием для нового усиления карантинных мер, что также приводит к ослаблению спроса на более рисковые активы. В результате фондовые рынки в Азии и Европы демонстрируют снижение, а стоимость золота — растет.

"Если рынки начинают проводить такую связь, что рост случаев автоматически означает применение новых ограничительных мер, то, очевидно, они будут гораздо более чувствительны к любому новому пику с точки зрения второй волны", — заявил агентству Рейтер валютный стратег ING Франческо Пезоле.