МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в понедельник вечером почти на 1%, в то время как ожидания восстановления дисциплины в выполнении условий соглашения об ограничении добычи нефти в рамках ОПЕК+ перевесили прогнозы падения спроса на сырьё из-за возможной "второй волны" инфицирования новым коронавирусом в мире, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.22 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,95%, до 42,59 доллара за баррель, августовские фьючерсы на нефть марки WTI — на 1%, до 40,23 доллара за баррель.

При этом июльские фьючерсы на нефть марки WTI также дорожают, на 0,35%, до 40,1 доллара за баррель, в то время как утром цены на нефть немного опускались, а днём — колебались.

Число новых случаев заражения коронавирусом продолжает расти по всему миру, что создает угрозу для развития экономики и спроса на нефть. Но в то же время инвесторы высоко оценивают и меры ОПЕК+.

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на два месяца, а 6 июня это условие было продлено на июль. Далее объем сокращений снизится до 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года и 5,8 миллиона — до конца апреля 2022 года. А накануне Ирак и Казахстан представили план компенсации в третьем квартале недосокращенной в мае этими странами добычи нефти.

При этом аналитики полагают, что рост цен на нефть может оказаться недолгосрочным. "Дальнейший спрос вызывает большую неопределенность, поскольку в некоторых регионах мы по-прежнему наблюдаем рост числа заболевших COVID-19. Это может подорвать доверие потребителей и, в конечном итоге, поставить под сомнение рост спроса, который поддерживал рынок в течение последних двух месяцев", — - сказал агентству MarketWatch аналитик по сырьевым товарам Schneider Electric Робби Фрейзер (Robbie Fraser).

"Это рынок… где цена меняется от каждой новости", — сказал агентству Блумберг президент Strategic Energy & Economic Research Майкл Линч (Michael Lynch).