МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Курс рубля в понедельник вечером стабильно растет к доллару вслед за нефтью марки Brent и продолжает снижаться в паре с евро, на фоне значительного роста европейской валюты на международном рынке форекс, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.45 мск понедельника снижался на 16 копеек — до 69,28 рубля, курс евро рос на 33 копейки, до 77,98 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent поднимается 1,07% — до 42,64 доллара за баррель.

НА ПОДДЕРЖКЕ НЕФТИ

Курс рубля на вечерних торгах укрепляется в паре с долларом на фоне роста нефти марки Brent более чем на 1%. При этом значительный рост евро на международном валютном рынке форекс удерживает отечественную валюту в минусе.

К текущего моменту рубль прибавляет порядка 0,2% к доллару и снижается на порядка 0,5% к евро. Европейская валюта на форексе растет на 0,67% — до 1,1252 доллара.

Нефтяным ценам удается удерживаться на уровнях, выше 42 долларов за баррель, что оказывает поддержку рублевой валюте, отмечает Антон Покатович из "БКС Премьер".

Рост цены на нефть и слабый индекс доллара удержали рубль в плюсе, несмотря на ухудшение настроений на глобальных рынках к вечеру, также отмечает Юрий Кравченко из "Велес Капитала".

"К вечеру настроения участников несколько ухудшились: Европа развернулась в минус, индексы в США после открытия показывали смешанную динамику. Тем не менее, нефтяные котировки оставались в положительной зоне, что сохраняло позиции рубля в плюсе", — говорит аналитик.

Банк России ранее в понедельник сообщил, что спрос на проведенных 22 июня аукционах РЕПО на длительные сроки сложился на низком уровне: на срок 1 год кредитные организации привлекли всего 5,1 миллиарда рублей из лимита в 400 миллиардов рублей, месячный аукцион не состоялся во второй раз из-за отсутствия заявок.

ЦБ РФ при этом сообщил, что не исключает усиления неравномерности распределения ликвидности среди банков, поэтому продолжит проводить долгосрочные аукционы РЕПО.

ПРОГНОЗЫ

"В четверг участникам российского рынка предстоят крупные налоговые платежи, в рамках которых экспортеры будут конвертировать валютную выручку. Впрочем, продажа валюты к налогам, судя по всему, началась еще на прошлой неделе (когда рубль демонстрировал уверенный рост в периоды смешанной динамики других валют развивающихся рынков), поэтому ждать существенного укрепления российской валюты из-за налогового фактора не стоит", — считает Кравченко из "Велес Капитала".

До конца сессии Валерий Емельянов из "Фридом Финанс" не ждет больших изменений в динамике рубля. Доллар вряд ли опустится ниже 69 рублей, а вот евро может пойти выше 78 рублей, полагает он.

Во вторник аналитик ожидает откат от достигнутых значений к более равновесным значения 69,5 рубля по доллару и 77,5 рубля по евро.

"Ожидаем, что во вторник курс рубля будет формироваться в диапазоне 69-70,5 рубля за доллар. Текущие настроения на рынках можно охарактеризовать как смешанные. С одной стороны, аппетиты к покупке риска пока что сохраняются, монетарная поддержка рынков со стороны мировых центробанков остается масштабной. С другой стороны, в настроениях инвесторов усиливаются как опасения в вирусной плоскости, так и тревожность в отношении геополитических рисков. На этом фоне риски усиления давления на рубль при коррекции рыночного оптимизма также остаются", — говорит Покатович из "БКС Премьер".

.