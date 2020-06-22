МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Рынок акций РФ смог завершить торги понедельника в плюсе вслед за растущей нефтью марки Brent и укрепление рубля к доллару, следует из данных торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов поднялся на 0,17%, до 2763,29 пункта, индекс РТС — на 0,57%, до 1256,77 пункта. Объем торгов на основной сессии почти достиг 60 миллиарда рублей.

В 19.00 мск Московская биржа впервые в истории запустит вечерние торги на рынке акций. Индекс Мосбиржи в дополнительную сессию будет рассчитываться от значений на 18.50 мск.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.56 мск снижается на 16 копеек, до 69,28 рубля, курс евро — растёт на 35 копеек, до 78 рублей.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 1,1%, до 42,66 доллара за баррель.