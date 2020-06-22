МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в понедельник опустились, статистика по росту числа заражений коронавирусом, особенно в США, сдержала настроения трейдеров, свидетельствуют данные торговых площадок.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,76%, до 6244,62 пункта, французский CAC 40 — на 0,62%, до 4948,7 пункта, немецкий DAX — на 0,55%, до 12262,97 пункта.

Число случаев заражения коронавирусом в мире продолжает расти. В воскресенье Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о рекордном росте заболеваемости коронавирусом в мире за сутки (более 180 тысяч случаев). По данным Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 22 июня в мире было зарегистрировано почти 9 миллионов случаев заболевания, и уже семь дней подряд в США фиксируется от 20 тысяч новых случаев и более каждые сутки.

Такая статистика усиливает опасения рынков по поводу ослабления темпов восстановления экономики, а также вероятности нового ужесточения ограничительных мер в рамках карантина.

Отразились на торгах и корпоративные новости. Так, немецкая компания Wirecard, один из крупнейших электронных платежных сервисов, в конце предыдущей недели отозвала свой финансовый отчет за 2019 год после того, как аудиторы зафиксировали на ее счетах нехватку денежных средств в размере 1,9 миллиарда евро. При этом, как сообщили СМИ, сама компания допускает, что этих средств попросту не существует и Wirecard стала жертвой мошенничества. Акции компании упали в цене на 44%.