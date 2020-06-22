МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) в основном ростом, свидетельствуют данные торговой площадки.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 0,45%, до 5,38 доллара, "Новатэка" — на 3,03%, до 156,5 доллара, "Лукойла" — выросла на 0,05%, до 78,54 доллара. Бумаги "Газпрома" подешевели на 0,83%, до 5,52 доллара, "Газпром нефти" — на 1,57%, до 25,15 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" выросла на 1,1%, до 27,5 доллара. Расписки "Северстали" подешевели на 0,56%, до 12,43 доллара, НЛМК — подешевели на 0,75%, до 19,89 доллара.

Бумаги ВТБ снизились в цене на 0,86%, до 0,98 доллара, Сбербанка — выросли на 0,04%, до 11,83 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", выросла на 2,81%, до 19,74 доллара.

GDR АФК "Система" увеличились в стоимости на 0,41%, до 4,85 доллара, цена бумаг "Магнита" увеличилась на 3,18%, до 12,99 доллара. Цена расписок "Ленты" выросла на 0,2%, до 2,44 доллара.