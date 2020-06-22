МОСКВА, 22 июн /ПРАЙМ/. Следствие МВД прекратило производство по уголовному делу в отношении основателей Nginx — бесплатного веб-сервера с открытым исходным кодом, который, в частности, поддерживает работу 400 миллионов сайтов, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах

"Уголовное производство в отношении Nginx прекращено", — сказал собеседник агентства, при этом не назвав причины, по которым дело было прекращено. Официальным комментарием следственных органов РИА Новости пока не располагает.

Совет директоров Rambler Group в декабре поручил менеджменту компании направить в правоохранительные органы ходатайство о прекращении возбужденного ранее уголовного дела в отношении основателей Nginx по заявлению компании Lynwood Investments, а также расторгнуть отношения между Rambler Group и Lynwood Investments по договору от 2015 года, после чего при наличии экономического спора с компанией Nginx и ее сотрудниками решать его в рамках гражданско-правовых механизмов. Менеджмент компании выполнил эти решения.

Ранее "Рамблер" сообщал, что в 2015 году его менеджмент обратил внимание на наличие признаков возможного неправомерного отчуждения интеллектуальной собственности компании на Nginx в 2011 году. В январе 2015 года был заключен договор, по которому холдингу A&NN (текущее наименование Lynwood) были переданы права на защиту интересов "Рамблера" по данной тематике. Юристы Lynwood собрали документы, которые могут свидетельствовать о наличии правовых оснований для вывода о нарушении прав "Рамблера".

Lynwood обратилась в российские правоохранительные органы с просьбой провести проверку выявленных фактов на предмет наличия в действиях основателей компании Nginx, Игоря Сысоева (бывший системный администратор и программист "Рамблера") и Максима Коновалова (бывший главный техдиректор "Рамблера"), состава преступления. "Рамблер" 4 декабря получил уведомление из МВД РФ о признании холдинга потерпевшим по уголовному делу.