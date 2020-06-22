МОСКВА, 22 июн /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Рынок акций РФ закрыл основную торговую сессию понедельника в плюсе вслед за растущей нефтью марки Brent и укреплением рубля к доллару, следует из данных торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов поднялся на 0,17%, до 2763,29 пункта, индекс РТС — на 0,57%, до 1256,77 пункта. Объем торгов на основной сессии превысил 59,988 миллиарда рублей.

Курс доллара расчетами "завтра" к 21.05 мск снижался на 32 копейки — до 69,12 рубля, курс евро рос на 13 копеек, до 77,78 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 1,37% — до 42,77 доллара за баррель.

"Отечественные фондовые площадки открылись резким снижением, однако достаточно быстро развернулись к росту, который смогли поддерживать до самого окончания торговой сессии, закрывшись почти на максимумах дня. Впрочем, рост был весьма условный: если "долларовый" индекс РТС за счет укрепления рубля сумел подняться на 0,57%, то вот "рублевый" индекс Мосбиржи осилил всего +0,17%", — отмечает Алексей Коренев из "Финама".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста на 18.50 мск – акции "М.Видео" (4,77%), перфы "Транснефти" (3,72%), депозитарные расписки X5 (3%), бумаги "Башнефти" (префы выросли на 1,08%, обыкновенные акции – на 2,75%), депозитарные расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (2,73%), акции "Яндекса" (2,54%).

Среди лидеров снижения – префы "Ленэнерго" (-2,91%), обыкновенные акции ТГК-2 (-2,84%), депозитарные расписки Qiwi (-2,15%), акции "Русала" (-1,78%), "Фармсинтеза" (-1,74%), а также акции ЛСР (-1,74%), префы "Россетей" (-1,64%) и префы "Мечела" (-1,49%), обыкновенные акции "Ростелекома" (-1,52%) и акции "Новатэка" (-1,52%).

ПРОГНОЗЫ

На этой неделе аналитики Альфа-банка ожидают консолидации на российском рынке акций и ухода инвесторов в защитные активы. "Поскольку рынки все больше выглядят перекупленными на фоне отсутствия новых катализаторов роста, растет вероятность их коррекции в мировом масштабе, что окажет давление на российский рынок акций", — добавляют они.

Рынок продолжает удерживать позиции по индексу Мосбиржи выше 2700 пунктов, пробой вниз которого будет сигнализировать об ухудшении ситуации и росте вероятности развития нисходящего сценария, отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка. Пока же у индекса Мосбиржи остаются шансы на возобновление подъема, добавляет он.

"Настроения инвесторов остаются противоречивыми — в пользу покупок работают масштабные стимулы центробанков и ценовые уровни в нефти, а медвежьи волны запускает новостной фон, связанный с пандемией. На опасениях второй волны пандемии COVID-19 дорожает золото, это помогает расти акциям золотодобывающих компаний. По нашему мнению, завтра динамика на рынке может остаться смешанной. Инвесторы могут усилить фокус внимания на "вирусной" теме", — говорит Александр Бахтин из "БКС Премьер".

По его оценкам, во вторник индекс Мосбиржи сформируется в диапазоне 2725-2775 пунктов.