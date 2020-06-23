МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 23 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
1:30 USD США — Выступление члена FOMC Нила Кашкари (президент ФРБ Миннеаполиса)    
3:30 JPY Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) 26,5 42,3 (факт)
10:15 EUR Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь) 40,6 46
10:15 EUR Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июнь) 31,1 45,2
10:30 EUR Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь) 36,6 41,5
10:30 EUR Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июнь) 32,6 41,6
11:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь) 39,4 44
11:00 EUR Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (июнь) 31,9 41
11:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июнь) 30,5 40,5
11:30 GBP Великобритания — Композитный индекс деловой активности (PMI) 30  
11:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь) 40,7  
11:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июнь) 29  
11:45 GBP Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Эндрю Бейли    
13:00 GBP Великобритания — Индекс промышленных заказов (CBI) (июнь) -62 -59
16:45 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь) 39,8 47,8
16:45 USD США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (июнь) 37  
16:45 USD США — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июнь) 37,5 46
17:00 USD США — Продажи нового жилья (май) 623 тыс 640 тыс
17:00 USD США — Продажи нового жилья (м/м) (май) 0,6% 3,5%
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) 3,9 млн барр  

 

 

 

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB ЛУКОЙЛ — ГОСА (реестр закрыт 29.05.2020, в заочной форме) 95 (9м2018) + 155 (фин) — див-д 2018 192 (9м2019) + 350 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 10.07.2020) — див-д 2019
  RUB М.Видео — СД (выборы председателя СД)    
  RUB Газпром нефть — СД (о договоре на предоставление банковских гарантий между ПАО и Сбербанком)    

 

 

 