Cобытия в сфере макроэкономики и бизнеса 23 июня
МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 23 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|1:30
|USD
|США — Выступление члена FOMC Нила Кашкари (президент ФРБ Миннеаполиса)
|3:30
|JPY
|Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI)
|26,5
|42,3 (факт)
|10:15
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь)
|40,6
|46
|10:15
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июнь)
|31,1
|45,2
|10:30
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь)
|36,6
|41,5
|10:30
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июнь)
|32,6
|41,6
|11:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь)
|39,4
|44
|11:00
|EUR
|Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (июнь)
|31,9
|41
|11:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июнь)
|30,5
|40,5
|11:30
|GBP
|Великобритания — Композитный индекс деловой активности (PMI)
|30
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь)
|40,7
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июнь)
|29
|11:45
|GBP
|Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Эндрю Бейли
|13:00
|GBP
|Великобритания — Индекс промышленных заказов (CBI) (июнь)
|-62
|-59
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь)
|39,8
|47,8
|16:45
|USD
|США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (июнь)
|37
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июнь)
|37,5
|46
|17:00
|USD
|США — Продажи нового жилья (май)
|623 тыс
|640 тыс
|17:00
|USD
|США — Продажи нового жилья (м/м) (май)
|0,6%
|3,5%
|23:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|3,9 млн барр
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|ЛУКОЙЛ — ГОСА (реестр закрыт 29.05.2020, в заочной форме)
|95 (9м2018) + 155 (фин) — див-д 2018
|192 (9м2019) + 350 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 10.07.2020) — див-д 2019
|RUB
|М.Видео — СД (выборы председателя СД)
|RUB
|Газпром нефть — СД (о договоре на предоставление банковских гарантий между ПАО и Сбербанком)
https://1prime.ru/Financial_market/20200623/831668985.html