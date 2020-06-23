МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Цена меди снижается во вторник в рамках коррекции после резкого скачка днем ранее, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.57 мск стоимость июльских фьючерсов на медь на бирже Comex опускалась на 0,34% — до 2,643 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). В понедельник показатель вырос на 1,6%.

По итогам торгов понедельника на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,53% — до 5880,5 доллара, алюминия — на 0,69%, до 1603 долларов, цинка — на 0,26%, до 2087,5 доллара за тонну.

Во вторник на рынке меди наблюдаются распродажи — трейдеры фиксируют прибыль после роста стоимости металла днем ранее более чем на 1,5% на оптимизме относительно перспектив восстановления спроса на металл.

Инвесторы также продолжают следить за новостями по торговым отношениям США и КНР, которая является крупнейшим мировым потребителем меди. Президент США Дональд Трамп опроверг информацию о расторжении торговой сделки с Китаем. В ночь на вторник он написал в своем Twitter, что "торговая сделка с Китаем в полной сохранности". Заявления Трампа прозвучали после того, как его советник по торговле Питер Наварро заявил в эфире телеканала Fox News, что президент решил расторгнуть торговую сделку с Китаем. Наварро отметил, что "сделка прекращена".