МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Курс рубля усилил рост в парах с долларом и евро после слабого старта торгов, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск вторника снижался на 13 копеек – до 68,89 рубля, курс евро — на 20 копеек, до 77,65 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,32% — до 42,94 доллара за баррель.

Курсы доллара и евро на старте торгов снижались на 4 копейки и 5 копеек к уровню предыдущего закрытия.