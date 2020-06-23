МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник закрылись ростом индексов на фоне заявлений президента США Дональда Трампа, которые помогли ослабить опасения, связанные с торговыми отношениями страны с Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,18% — до 2970,62 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,56%, до 1947,45 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,62%, до 24907,34 пункта. Южнокорейский индекс KOSPI поднялся на 0,21%, до 2131,24 пункта, японский индекс Nikkei 225 — на 0,5% — до 22549,05 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,17% — до 5954,4 пункта.

Трейдеры обратили внимание на заявление президента США Дональда Трампа, который опроверг информацию о расторжении торговой сделки с Китаем. В ночь на вторник он написал в своем Twitter, что "торговая сделка с Китаем в полной сохранности". Заявления Трампа прозвучали после того, как его советник по торговле Питер Наварро заявил в эфире телеканала Fox News, что президент решил расторгнуть торговую сделку с Китаем. Наварро отметил, что "сделка прекращена".

Кроме того, с оптимизмом трейдеры восприняли рост на американском рынке акций по итогам понедельника, при этом индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снова обновил исторический рекорд.

"Поддержку японскому рынку акций оказало восстановление американских бирж, в частности, покупки отмечены в высокотехнологическом секторе после нового рекорда индекса NASDAQ", — сказал агентству Франс Пресс стратег Okasan Ёсихиро Ито (Yoshihiro Ito).