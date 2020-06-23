МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы уверенно растут во вторник вслед за подъемом на рынках США и Азии и на оказавшихся лучше прогнозов данных по индексу деловой активности в еврозоне, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.41 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,9%, до 6299,95 пункта, французский CAC 40 — на 1,58%, до 5026,97 пункта, немецкий DAX — на 2%, до 12513,25 пункта.

Европейские трейдеры во вторник поддерживают оптимизм на рынках США и Азии. Американские рынки выросли в понедельник, при этом индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снова обновил исторический рекорд. Также подъемом закрылись во вторник рынки Азии на фоне заявлений президента США Дональда Трампа, который опроверг заявления советника по торговле Питера Наварро о расторжении торговой сделки с Китаем.

Кроме того, поддержку оказывает статистика от исследовательской организации Markit Economics, согласно которой индекс деловой активности в еврозоне в июне вырос до максимума за четыре месяца и превзошел прогнозы аналитиков.

"Рынок рассматривает все хорошие новости в наилучшем свете, в то время как негативные новости сбрасываются со счетов, и я вижу, что такая тенденция продолжается в течение некоторого времени", — приводит агентство Рейтер мнение аналитика IG Криса Бошама (Chris Beauchamp).