МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Курс евро достиг максимальных отметок с 16 июня по отношению к доллару после выхода статданных из еврозоны, превзошедших прогнозы аналитиков, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.40 мск курс евро к доллару рос до 1,1289 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1258 доллара за евро. Курс доллара к иене поднимался до 107,08 иены со 106,87 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,14%, до 96,9 пункта.

Поддержку курсу евро во вторник оказывает статистика от исследовательской организации Markit Economics, согласно которой композитный индекс деловой активности в еврозоне PMI в июне вырос до максимума за четыре месяца и превзошел прогнозы аналитиков. Также лучше прогнозов оказались отдельные данные по Франции и Германии. После публикации статистики евро кратковременно подскочил выше отметки 1,13 доллара за евро впервые с 16 июня.

Стратег Rabobank Ричард Макгуайр (Richard McGuire), мнение которого приводит агентство Рейтер, полагает, что поддержку рисковым настроениям оказывают данные индексов PMI. "Рынки так и ждут V-образного восстановления экономики, и индексы PMI поддерживают эти ожидания", — сказал он.