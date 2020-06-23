МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Цены на нефть днем во вторник перешли к уверенному росту после утреннего снижения, американская нефть WTI отыграла все потери после 6 марта, когда распалась прежняя сделка ОПЕК+, поднявшись выше 41,28 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.39 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,11% — до 43,56 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 1,23% — до 41,23 доллара за баррель. Минутами ранее стоимость WTI доходила до 41,31 доллара.

В день распада сделки – в пятницу, 6 марта — WTI закрылась на отметке 41,28 доллара за баррель, Brent – 45,27 доллара. После двух выходных, за которые никаких позитивных новостей не поступило, инвесторы 9 марта продолжили отыгрывать этот негатив – котировки открылись с так называемым гэпом (по сути разрывом): по WTI в тот день максимумом был 34,88 доллара, по Brent – 38,34 доллара.

Во вторник днем цены на нефть перешли к активному росту после утреннего снижения, вызванного сомнениями в перспективах торговой сделки США и КНР. Трейдеры обратили внимание на заявление президента США Дональда Трампа, который опроверг информацию о расторжении торговой сделки с Китаем. В ночь на вторник он написал в своем Twitter, что "торговая сделка с Китаем в полной сохранности". Заявления Трампа прозвучали после того, как его советник по торговле Питер Наварро заявил в эфире телеканала Fox News, что президент решил расторгнуть торговую сделку с Китаем. Наварро отметил, что "сделка прекращена".