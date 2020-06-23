МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Курс рубля во вторник растет к доллару и евро на возвращении у глобальных инвесторов аппетита к риску и на поддержке нефти, поднявшейся выше 43,5 доллара за баррель, следует из динамики торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.03 мск вторника снижался на 24 копейки — до 68,78 рубля, курс евро — на 20 копеек, до 77,65 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 1,44% — до 43,7 доллара за баррель.

НА ПОДДЕРЖКЕ НЕФТИ

Курс рубля закрепился во вторник под уровнем 69 рублей к доллару и под планкой в 78 рублей к евро. Стоимость нефти марки Brent перешла к активному росту и обновляет максимумы с 6 марта, когда произошел развал сделки ОПЕК+.

К текущему моменту рубль прибавляет порядка 0,4% к доллару и евро.

На мировых фондовых рынках в целом преобладает аппетит к риску, отмечает Юрий Кравченко из "Велес Капитала".

"Накануне на рынках появилась информация об угрозе расторжения торговой сделки между США и Китаем, что заметно испортило настроение на глобальных площадках. Однако американский президент достаточно быстро опроверг данную информацию, подтвердив, что сделка остается в силе. В результате во вторник растут основные фондовые индексы, цены на нефть и основные валюты на развивающихся рынках, включая рубль", — говорит он.

Российская валюта также получает дополнительную поддержку из-за продаж экспортной выручки в рамках подготовки к крупным налоговым платежам в четверг, добавляет аналитик.

"Сегодня также состоятся аукционы ОФЗ, в рамках которых Минфин предложит классические государственные бумаги с погашением в 2027 и 2035 годах. При этом, как мы неоднократно отмечали ранее, вряд ли аукционы окажут какую-либо значимую поддержку российской валюте", — также замечает Григорий Жирнов из Нордеа-банка.

ПРОГНОЗЫ

Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург" ожидает, что в ближайшие дни российская валюта останется вблизи текущих уровней, в случае отката нефтяных котировок рубль вернется диапазон 69-70,5 рубля за доллар.

Следующая поддержка находится на трехмесячном минимуме в 68,04 рубля за доллар, отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Брокер". Пара евро-рубль пока проверяет на прочность нижнюю границу диапазона консолидации 77,58–78,06 рубля, в случае ее пробоя евро может опуститься в район 77 рублей, считает аналитик.

"Воспрепятстовать дальнейшему укреплению рубля может отсутствие у нас завтра торгов, что создает определенные риски. Опасаясь их реализации, многие инвесторы могут нарастить позицию в инвалюте или восстановить ее. Однако в случае сохранения благоприятного внешнего фона рубль в четверг способен продолжить рост", — добавляет он.