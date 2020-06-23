МОСКВА, 23 июня — Dow Jones. Мировые фондовые рынки во вторник повышаются. Инвесторы приветствуют данные о восстановлении производственного сектора и сферы услуг в мировой экономике на фоне постепенного снятия карантинных мер.

Фьючерсы на S&P 500 добавили 0,7%. Таким образом, американские рынки сегодня могут продолжить повышаться. В 13.45 по Гринвичу будут опубликованы предварительные индексы менеджеров по снабжению за июнь, которые, вероятно, покажут, что сокращение производственного сектора и сферы услуг замедляется.

Панъевропейский Stoxx Europe 600 повысился на 1,3%. Французские макроданные продемонстрировали, что восстановление после снятия карантина оказалось сильнее, чем ожидалось. Уровни экономической активности в еврозоне в целом также достигли максимумов с февраля, хотя показатели по-прежнему находятся на территории снижения.

"Значение имеет ускорение темпов роста этих показателей. Мы не ожидали увидеть ускорение в течение нескольких месяцев, но сейчас уже появились его признаки, – пояснил Себастьян Гали, аналитик по макроэкономике в Nordea Asset Management. – Это крайне позитивный фактор для фондового рынка".

В ходе азиатской сессии фьючерсы на индексы США и рынки Азии попали под давление противоречивых высказываний администрации Дональда Трампа насчет торгового соглашения с Китаем. Советник Белого дома по торговле Питер Наварро сказал в телевизионном интервью Fox News, что с соглашением "покончено". Трамп же написал в Twitter, что "торговое соглашение с Китаем полностью в силе".

По итогам торгов китайский Shanghai Composite вырос на 0,2%, а гонконгский Hang Seng – на 1,6%.

В последние недели участников рынков напугали признаки ухудшения отношений между США и Китаем, поэтому пояснение Трампа "было очень важным, чтобы не возвращаться к кризисному режиму", указал Стефан Монье, инвестиционный директор Lombard Odier. По его словам, инвесторы внимательно следят за борьбой за власть между двумя крупнейшими в мире экономиками.

Как добавил Монье, Lombard Odier планирует докупить китайские акции и облигации.

В Европе акции французских автопроизводителей резко повышаются благодаря оптимизму вокруг более сильных, чем ожидалось, данных по производственному сектору. Бумаги Peugeot подорожали на 6,2%, акции Renault – на 6,7%.

Инвесторы сегодня продают некоторые защитные активы. Японская иена откатилась к доллару на 0,2%. Доходность 10-летних гособлигаций США повысилась с вчерашних 0,704% до 0,717%.

Инвесторы также ждут выхода в 14.00 по Гринвичу американских данных по продажам на первичном рынке жилья. Как считает Джорджина Тейлор, управляющая фонда смешанных классов активов в Invesco, эти данные будут восприниматься как показатель потребительской уверенности.

"Одно дело – возобновить работу заводов, но смогут ли люди спокойно выходить на улицу и тратить деньги? Это зависит от потребительского доверия", – пояснила Тейлор. Она ожидает, что в долгосрочной перспективе все больше людей будут уезжать из городских центров благодаря возможностям удаленной работы.

— Автор Anna Hirtenstein, anna.hirtenstein@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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