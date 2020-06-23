МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Рынок акций РФ уверенно поднимается на поддержке растущей цены нефти марки Brent и укрепляющегося рубля и на фоне отдельных корпоративных историй, следует из данных торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 14.10 мск рос на 0,74%, до 2783,8 пункта, индекс РТС — на 1,34%, до 1274,23 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 19 копеек — до 68,83 рубля, курс евро — на 17 копеек, до 77,68 рублей.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 1,76% — до 43,84 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Депозитарные расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", растут четвертый день подряд и к ткущему моменту поднимаются на 5,7%.

Бумаги "Россетей" также в лидерах роста: префы поднимаются на 2,01%, обыкновенные акции – на 2,91%.

"Динамику лучше рынка демонстрируют акции ПАО "Россети". Причина – в информации о том, что Минэнерго, ВТБ и "Россети" прорабатывают варианты консолидации энергосбытовой компании "ТНС энерго" из-за ее долгов перед сетевым комплексом и банком. Долг "ТНС энерго" перед ВТБ составляет 20 миллиардов рублей, а дебиторская задолженность сбыта перед "Россетями" — 34,4 миллиарда рублей", — отмечает Александр Осин из "Фридом Финанс".

Также в лидерах роста – бумаги группы "ГАЗ" (префы росли на 8,39%, обыкновенные акции – на 2,97%), акции "Мостотреста" (2,93%), ОГК-2 (2,11%), обыкновенные акции ТГК-2 (1,95%).

Среди лидеров снижения – акции "Фармсинтеза" (-1,79%), "Русгидро" (-1,23%), ИСКЧ (-1,19%), "Фосагро" (-1,12%).

Привилегированные акции "Транснефти" снижаются на 0,65% на фоне сообщения компании, что она примет решение по выплате дивидендов за 2019 год после получения директивы правительства.

В конце апреля вице-президент "Транснефти" Максим Гришанин говорил, что "Транснефть" предлагает направить на дивиденды по итогам 2019 года 81 миллиард рублей (11,2 тысячи рублей на акцию), то есть 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО, и будет придерживаться этого правила в последующие годы. Часть дивидендов за 2019 год предлагается выплатить в рассрочку на три года: половину суммы в 2020 году, а другую половину — в течение трех лет в виде "надбавки" к тому, что будет положено к оплате в следующие периоды, пояснял он.

"Риск выплаты дивидендов частями, однако, в рамках наших оценок, относится только к обыкновенным акциям, которые принадлежат Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом и не распространяется на привилегированные акции, которые, в противном случае, станут голосующими", — отмечает Осин.

ПРОГНОЗЫ

Несмотря на позитивную динамику товарных и фондовых бирж в мире потенциал роста цен российских акций во второй половине дня представляется ограниченным, отмечает Осин из "Фридом Финанс". Целевой диапазон закрытия вторника для индекса Мосбиржи составляет 2740 —2785 пунктов, добавляет он.

С учетом отсутствия у нас завтра торгов, инвесторы могут проявить осторожность, что воспрепятстует продолжению активного роста российского рынка или даже вызвать умеренную коррекцию, полагает Дмитрий Бабин из "БКС Брокер". Для преодоления ближайших технических препятствий для индекса Мосбиржи – 2835 пунктов, для РТС – 1306 пунктов необходимо сохранение восходящей динамики мировых рынков, полагает он.