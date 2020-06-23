МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитном аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) серии 26232 с погашением в октябре 2027 года на 29,538 миллиарда рублей при спросе в 41,894 миллиарда, говорится в сообщении министерства.

Цена отсечения составила 104,2738% от номинала, доходность по цене отсечения — 5,35% годовых. Средневзвешенная цена составила 104,3405% от номинала, средневзвешенная доходность — 5,34% годовых. Выручка от размещения составила 31,155 миллиарда рублей.

Позднее в среду министерство также предложит ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26233 с погашением в июле 2035 года.