МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ/. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы значительно растут во вторник на фоне ослабления опасений по поводу торговых отношений США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.15 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 1,26%, до 26275,5 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,69%, до 10193,75 пункта, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,07%, до 3144,38 пункта.

Оптимизм трейдеров относительно перспектив развития торговых отношений США и Китая поддерживает комментарий американского президента Дональда Трампа. Президент написал на своей страничке в соцсети Twitter, что "торговое соглашение с Китаем в полной сохранности", что поддержало аппетит инвесторов к риску.

Такой комментарий Трампа последовал за заявлением его торгового советника Питера Наварро о том, что президент решил расторгнуть договор с Китаем на фоне предположений США об искусственном происхождении нового коронавируса.

Инвесторы также ожидают публикации данных о продажах новых домов в США в мае. Эксперты ожидают роста показателя на 3,5%, до 640 тысяч.