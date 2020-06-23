Cобытия в сфере макроэкономики и бизнеса 24-25 июня
МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду и четверг, 24-25 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|24 июня
|11:00
|EUR
|Германия — Индекс деловых ожиданий (июнь)
|80,1
|87
|11:00
|EUR
|Германия — Оценка текущей ситуации (июнь)
|78,9
|84
|11:00
|EUR
|Германия — Индекс делового климата IFO (июнь)
|79,5
|85
|16:30
|USD
|Отчет Seevol о хранилище в Кушинге
|-0,183 млн барр
|17:30
|USD
|США — Отчет Seevol о хранилище в Кушинге
|1,215 млн барр
|0,367 млн барр
|17:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|-2,608 млн барр
|22:00
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|25 июня
|CNY
|Китай — Праздник драконьих лодок — выходной на Шанхайской фондовой бирже
|9:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительского климата (Gfk) (июль)
|-18,9
|-12
|13:00
|EUR
|Франция — Общее число безработных
|4,316 млн
|15:30
|USD
|США — Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (май)
|-7,7%
|2,5%
|15:30
|USD
|США — Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (май)
|-17,7%
|11,2%
|15:30
|USD
|США — ВВП (кв/кв) (1кв2020)
|-5%
|-5%
|15:30
|USD
|США — Дефлятор ВВП (кв/кв) (1кв2020)
|1,6%
|1,4%
|15:30
|USD
|США — Сальдо внешней торговли товарами (май)
|-70,73 млрд долл
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|1,508 млн
|1,3 млн
|15:30
|USD
|США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (май)
|-1,1%
|15:30
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Изабель Шнабель
|16:30
|USD
|США — Выступление члена FOMC Роберта Каплана (президент ФРБ Далласа)
|16:30
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Ива Мерша
|18:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)
|19:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Лоретты Местер (президент ФРБ Кливленда)
|20:00
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Энди Халдейна
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|24 июня
|RUB
|АК АЛРОСА — ГОСА (реестр закрыт 31.05.2020, в заочной форме)
|5,93 (1П2018) + 4,11 (фин) — див-д 2018
|3,84 (1П2019) + 2,63 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 13.07.2020) — див-д 2019
|RUB
|Башнефть — ГОСА (реестр закрыт 30.05.2020, в заочной форме)
|158,95 (ао, ап) — див-д 2018
|107,81 (ао, ап, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 06.07.2020) — див-д 2019
|RUB
|МТС — ГОСА (реестр закрыт 01.06.2020, в заочной форме)
|2,6 (1П2018) + 19,98 (фин) — див-д 2018
|8,68 (1П2019) + 13,25 (9м2019) + 20,57 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 09.07.2020) — див-д 2019
|RUB
|ОГК-2 — ГОСА (реестр закрыт 30.05.2020, в заочной форме)
|0,036784587 — див-д 2018
|0,0544445744 (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 10.07.2020) — див-д 2019
|RUB
|Мосэнерго — ГОСА (реестр закрыт 30.05.2020, в заочной форме)
|0,21004 — див-д 2018
|0,12075 (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 08.07.2020) — див-д 2019
|RUB
|Московская Биржа — СД (отчет Правления ПАО о результатах деятельности за 1кв2020 и апрель-май, о ситуации с фьючерсным контрактом на нефть Light Sweet Crude Oil)
|25 июня
|16:00 мск
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 19.06)
|570,8 млрд долл (на 12.06)
https://1prime.ru/Financial_market/20200623/831672517.html