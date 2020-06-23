МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду и четверг, 24-25 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
24 июня        
11:00 EUR Германия — Индекс деловых ожиданий (июнь) 80,1 87
11:00 EUR Германия — Оценка текущей ситуации (июнь) 78,9 84
11:00 EUR Германия — Индекс делового климата IFO (июнь) 79,5 85
16:30 USD Отчет Seevol о хранилище в Кушинге -0,183 млн барр  
17:30 USD США — Отчет Seevol о хранилище в Кушинге 1,215 млн барр 0,367 млн барр
17:30 USD США — Запасы сырой нефти -2,608 млн барр  
22:00 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)    
25 июня        
  CNY Китай — Праздник драконьих лодок — выходной на Шанхайской фондовой бирже    
9:00 EUR Германия — Индекс потребительского климата (Gfk) (июль) -18,9 -12
13:00 EUR Франция — Общее число безработных 4,316 млн  
15:30 USD США — Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (май) -7,7% 2,5%
15:30 USD США — Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (май) -17,7% 11,2%
15:30 USD США — ВВП (кв/кв) (1кв2020) -5% -5%
15:30 USD США — Дефлятор ВВП (кв/кв) (1кв2020) 1,6% 1,4%
15:30 USD США — Сальдо внешней торговли товарами (май) -70,73 млрд долл  
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 1,508 млн 1,3 млн
15:30 USD США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (май) -1,1%  
15:30 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Изабель Шнабель    
16:30 USD США — Выступление члена FOMC Роберта Каплана (президент ФРБ Далласа)    
16:30 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Ива Мерша    
18:00 USD США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)    
19:00 USD США — Выступление члена FOMC Лоретты Местер (президент ФРБ Кливленда)    
20:00 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Энди Халдейна    

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
24 июня        
  RUB АК АЛРОСА — ГОСА (реестр закрыт 31.05.2020, в заочной форме) 5,93 (1П2018) + 4,11 (фин) — див-д 2018 3,84 (1П2019) + 2,63 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 13.07.2020) — див-д 2019
  RUB Башнефть — ГОСА (реестр закрыт 30.05.2020, в заочной форме) 158,95 (ао, ап) — див-д 2018 107,81 (ао, ап, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 06.07.2020) — див-д 2019
  RUB МТС — ГОСА (реестр закрыт 01.06.2020, в заочной форме) 2,6 (1П2018) + 19,98 (фин) — див-д 2018 8,68 (1П2019) + 13,25 (9м2019) + 20,57 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 09.07.2020) — див-д 2019
  RUB ОГК-2 — ГОСА (реестр закрыт 30.05.2020, в заочной форме) 0,036784587 — див-д 2018 0,0544445744 (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 10.07.2020) — див-д 2019
  RUB Мосэнерго — ГОСА (реестр закрыт 30.05.2020, в заочной форме) 0,21004 — див-д 2018 0,12075 (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 08.07.2020) — див-д 2019
  RUB Московская Биржа — СД (отчет Правления ПАО о результатах деятельности за 1кв2020 и апрель-май, о ситуации с фьючерсным контрактом на нефть Light Sweet Crude Oil)    
25 июня        
16:00 мск RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 19.06) 570,8 млрд долл (на 12.06)  

 

 

 