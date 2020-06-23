МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индикаторы поднимаются во вторник на оптимизме в отношении торгового договора США и Китая, при этом индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вновь обновил исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.36 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) рос на 0,78%, до 26228,52 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,81%, до 3143,2 пункта. А индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ подскакивает на 1,01%, до 10158,11 пункта, при этом несколькими минутами ранее показатель второй день подряд побил исторический рекорд (10166,47 пункта).

Позитив на фондовых рынках поддерживается заявлением президента США Дональда Трампа, который ранее написал на своей страничке в соцсети Twitter, что "торговое соглашение с Китаем в полной сохранности".

Способствует росту индексов и макростатистика. Так, продажи новых домов в США в мае подскочили на 16,6% по отношению к апрелю, а индексы деловой активности (PMI) как в промышленности, так и в сфере услуг также выросли сильнее ожиданий.

В том числе акции производителя спортивной одежды Nike дорожают на 1,5% после того, как аналитики JPMorgan и UBS повысили целевую стоимость бумаг компании. А акции Apple дорожают на 2% после онлайн-презентации новинок в рамках ежегодной Всемирной конференции для разработчиков (WWDC). Среди прочего компания представила обновленную операционную систему iOS 14 с поддержкой виджетов на рабочем столе iPhone, а также объявила, что отказалась от использования процессоров Intel в компьютерах Mac.