МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Рост цен на акции российских IT-компаний на международных рынках ускорился во вторник на фоне заявлений президента РФ Владимира Путина о налоговом маневре для IT-компаний, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.24 мск акции "Яндекса" на Нью-Йоркской фондовой бирже дорожали на 4,09%, до 48,85 доллара за акцию. Стоимость акций Mail.ru Group на Лондонской фондовой бирже (LSE) подскочила на 9,61%, до 22,25 доллара, а бумаги АФК "Система" — на 1,39%, до 4,92 доллара.

До выступления президента РФ акции "Яндекса" дорожали на 0,5%, Mail.ru Group — на 6%, АФК "Система" — дешевели на 0,2%.

Ранее во вторник президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к россиянам предложил провести в IT-отрасли налоговый маневр, существенно сократить нагрузку на фонд оплаты труда и снизить ставку страховых взносов бессрочно до 7,6% с нынешних 14%. По словам Путина, она будет одна из самых низких в мире. Он также предложил бессрочно снизить ставку налога на прибыль для компаний сферы информтехнологий до 3% с нынешних 20%.