МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Торги акциями золотодобывающей компании Petropavlovsk Plc (ГК "Петропавловск") на Московской бирже начнутся в четверг, 25 июня, следует из сообщения этой торговой площадки.

"В соответствии с правилами листинга ПАО "Московская биржа" председателем правления 23 июня 2020 года приняты следующие решения… Определить 25 июня 2020 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг: обыкновенные акции Petropavlovsk PLC", — говорится в сообщении.

Уточняется, что бумаги Petropavlovsk будут включены в список ценных бумаг первого уровня, номинальная стоимость акции составит 0,01 фунта стерлингов, количество ценных бумаг в торгуемом выпуске — 3,31 миллиарда.

В пятницу компания сообщала, что подала заявку на вторичный листинг (SPO) на Мосбирже и планирует начать торги акциями на этой площадке к концу месяца, при этом вторичное размещение дополняет первичный листинг компании на Лондонской фондовой бирже, где торговля обыкновенными акциями компании продолжится.

Petropavlovsk Plc входит в первую пятерку российских компаний по объемам производства золота. Основные активы сосредоточены в Амурской области, где работает четыре горно-гидрометаллургических комбината — Покровский рудник, "Пионер", "Маломыр" и "Албын". В прошлом году компания увеличила производство золота на 22%, до 517,3 тысячи унций.