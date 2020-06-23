МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Стоимость золота растет в пределах 1% на фоне сохранения спроса на активы-убежища из-за рисков вокруг второй волны коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.43 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,92%, или на 16,2 доллара — до 1782,55 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 0,87% — до 18,06 доллара за унцию.

Трейдеры продолжают сохранять осторожность и приобретать надежные активы, к которым относится золото, в свете сохранения неопределенности вокруг развития ситуации с коронавирусом. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,8 миллиона случаев заражения, свыше 465 тысяч человек скончались.

"Стимулирование и фискальные расходы будут продолжаться, потому что вирус еще не ушел… худшее еще не позади, это и стимулирует спрос на безопасные активы-убежища", — цитирует агентство Рейтер слова сырьевого стратега Saxo Bank Уле Хансена (Ole Hansen).