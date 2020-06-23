МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству с учетом размещения вечных бондов ОАО "РЖД" подготовить предложения по инструментам долгосрочного финансирования инфраструктуры.

В ходе обращения к россиянам глава государства отметил, что для увеличения вложений в транспортную и сетевую инфраструктуру, в программы опережающей газификации регионов, в обновление общественного транспорта помимо бюджетных средств необходимы дополнительные ресурсы.

Он напомнил, что на совещании по транспортной отрасли, которое прошло 7 мая, власти приняли решение поддержать планы компании РЖД по инфраструктурному развитию.

"И вчера это решение принято. Компания разместила свои бессрочные облигации для привлечения средств в модернизацию железных дорог. В том числе с учётом этого опыта поручаю правительству в ближайшее время подготовить предложения по широкому использованию инструментов долгосрочного финансирования развития инфраструктуры. Этот и другие значимые вопросы обсудим уже в июле на заседании Совета по стратегическому развитию", — заявил Путин.