МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Курс евро к доллару ускорил темпы роста во вторник вечером, продолжая отыгрывать данные об увеличении деловой активности в еврозоне, а возвращение общей склонности инвесторов к риску дополнительно ослабило американскую валюту, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.08 мск курс евро к доллару рос до 1,1323 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1258 доллара за евро; днем показатель рос примерно до 1,29 доллара. Курс доллара к иене снижается до 106,44 иены со 106,87 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускается на 0,47%, до 96,59 пункта.

Курс евро укрепляется к доллару после выхода статистики исследовательской организации Markit Economics, согласно которой композитный индекс деловой активности в еврозоне PMI в июне вырос до максимума за четыре месяца и превзошел прогнозы аналитиков. Также лучше прогнозов оказались отдельные данные по Франции и Германии.

Перед открытием рынков США доллар ускорил темпы снижения к евро и иене. Доллар традиционно считается более надежным активом, спрос на который падает в случае ослабления глобальных рисков.

Ранее президент США Дональд Трамп написал на своей страничке в соцсети Twitter, что торговое соглашение с Китаем "в полной сохранности". В результате спрос инвесторов на более рисковые активы вырос, что поддержало фондовые рынки, но негативно отразилось на долларе.

"Подтверждение… того, что торговое соглашение с Китаем остается… дало рынкам много уверенности", — приводит агентство Рейтер мнение старшего инвестиционного стратега Inverness Counsel Тима Гриски (Tim Ghriskey).