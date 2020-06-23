МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) ростом, свидетельствуют данные торговой площадки.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 0,89%, до 5,43 доллара, "Новатэка" — на 0,77%, до 157,7 доллара, "Лукойла" — выросла на 1,48%, до 79,7 доллара. Бумаги "Газпрома" подорожали на 1,63%, до 5,61 доллара, "Газпром нефти" — на 1,59%, до 25,55 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" выросла на 4,29%, до 28,68 доллара. Расписки "Северстали" подорожали на 1,77%, до 12,65 доллара, НЛМК — на 2,56%, до 20,4 доллара.

Бумаги ВТБ выросли в цене на 1,63%, до 1 доллара, Сбербанка — на 2,03%, до 12,07 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", выросла на 5,88%, до 20,9 доллара.

GDR АФК "Система" увеличились в стоимости на 1,03%, до 4,9 доллара, цена бумаг "Магнита" увеличилась на 2,69%, до 13,34 доллара. Цена расписок "Ленты" выросла на 2,25%, до 2,5 доллара.