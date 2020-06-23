МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы во вторник выросли на 1-2% после выхода данных о значительном увеличении деловой активности в еврозоне, свидетельствуют данные торговых площадок.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 1,21%, до 6320,12 пункта, французский CAC 40 — на 1,39%, до 5017,68 пункта, немецкий DAX — на 2,13%, до 12523,76 пункта.

Ранее во вторник стало известно, что композитный индекс деловой активности в еврозоне, PMI, в нынешнем июне вырос до максимума за четыре месяца и оказался выше ожиданий экспертов. Также лучше прогнозов оказались отдельные данные по Франции и Германии.

Отразились на торгах и корпоративные новости. Так, акции Bayer AG подорожали на 6,5% после сообщений СМИ о том, что компания близка к договоренности в судебном деле о гербициде Roundup, якобы вызывающем рак.

Кроме того, бумаги немецкой финтех-компании Wirecard подорожали на 18,8%, до 17,16 евро, после трех торговых сессий сильной волатильности, в результате которой цена акций компании упала почти в семь раз с 99,5 евро. Ранее Wirecard сама была вынуждена допустить "с высокой долей вероятности" нехватку 1,9 миллиарда евро на своих счетах, которую выявила в результате аудиторской проверки компания Ernst & Young. Глава компании Маркус Браун ушел в отставку.